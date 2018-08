Poggino, addio ai 17 milioni promessi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Si chiama governo del cambiamento. E in effetti per Viterbo qualcosa sta cambiando: «C'è un emendamento del governo al Milleproroghe che congela i 17 milioni per la riqualificazione delle periferie fino al 2020. Rischiamo di non vederli più». L'allarme lo ha lanciato Paolo Bianchini (Fratelli d'Italia), ieri in consiglio comunale. E ora si cerca di correre ai ripari per riavere il malloppo. I fondi sarebbero linfa vitale per la riqualificazione del Poggino. Proprio qui lo scorso novembre, nella sede della...