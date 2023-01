Sabato 28 Gennaio 2023, 05:40

Pnrr, c’è anche lo sport. Ai blocchi di partenza i lavori per l’efficientamento energetico del Palamalè e della vicina piscina comunale, nei giorni scorsi la giunta ha dato disco verde ai progetti esecutivi. Previste anche la realizzazione in loco di due impianti fotovoltaici funzionali a una futura comunità energetica e la riattivazione della Fontanasfera, sul piazzale. Importo totale: 2,5 milioni. Finanziamento vincolato al rispetto di una scadenza: l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo. “E noi ci siamo dentro assolutamente – commenta soddisfatto l’assessore Aronne (Qualità spazi urbani)-. Dall’ottenimento dei fondi avvenuto a fine ottobre, siamo riusciti ad avere i progetti esecutivi approvati a metà gennaio. Un super lavoro. Ora subito la gara”.

Opere urgenti. Per piscina e palazzetto “i costi di gestione, stante l’aumento dei costi energetici e la vetustà degli impianti, sono divenuti ormai insostenibili”, scrive la giunta. Ma saranno apportate anche altre migliorie. All’impianto natatorio, oggi centro federale Fin, sarà demolita l’attuale piscina esterna “a forma di fagiolo” usata per lo più d’estate, e ne nasceranno altre due, rettangolari: una grande (25 x 12,50) che potrà essere utilizzata anche come vasca di riscaldamento in occasione di competizioni e una più piccola, ludica, per i bambini. “Abbiamo mantenuto lo stesso numero di ombrelloni”, sottolinea Aronne per tranquillizzare chi temeva una riduzione dei posti. Tornerà a zampillare l’acqua dalla Fontanasfera, opera dello scultore Claudio Capotondi. Sarà collegata alla pompa della piscina e "la futura manutenzione del monumento – rivela inoltre l’assessore - verrà affidata a chi gestisce l’impianto". I pannelli solari saranno montati invece sul tetto della piscina coperta (potenza 70,4 kilowatt).

Fotovoltaico anche per il palazzo dello sport (60 kw), su pensiline nel parcheggio, “perché la copertura dell'edificio non può sostenere sovraccarichi troppo pesanti”. Non chiamatelo più “pala ghiaccio”: sarà realizzato un impianto di riscaldamento ad aria alimentato da una pompa di calore. E poi: il rifacimento completo degli spogliatoi e quello dell’impianto idrico-sanitario. Saranno sostituiti tutti i corpi illuminanti e rifatti gli infissi negli uffici.

Per quanto riguarda sempre lo sport, nel Pnrr ci sono anche la realizzazione di una pista ciclabile in città (1,3 milioni, già bandita), l’anello di piste ciclabili intorno alle aree termali (un milione, in fase di autorizzazione) e la riqualificazione dello Stadio Rocchi (2,8 milioni, in progettazione). Con il programma Vetus Urbs, invece, cantieri in vista per l’ammodernamento dell’area sportiva a Santa Barbara (2 milioni).