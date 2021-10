Giovedì 7 Ottobre 2021, 06:30

Pneumatici interrati per evadere il fisco e avvelenare l’ambiente, insorge il settore dei gommisti. «Il gommista serio - afferma Massimo Marignoli, portavoce gommisti Cna Viterbo e Civitavecchia - non ha bisogno di sporcarsi le mani buttando pneumatici nei cassonetti, né altrove. Il fenomeno emerso sul Messaggero ha creato scompiglio nella categoria, perché questo modo di fare porta a una concorrenza sleale, il tutto a danno di chi rispetta le regole, che risulta fortemente penalizzato».

Migliaia di pneumatici interrati nella campagna, ma il processo rischia la prescrizione

Pende davanti al tribunale di Viterbo un processo per smaltimento illecito di rifiuti ed evasione fiscale per cui è imputato un piccolo imprenditore di Fabrica di Roma che negli anni avrebbe interrato copertoni nei terreni fingendo di smaltirli regolarmente. Il caso, che si sta avviando alla prescrizione, ha però fatto emergere anche altri elementi. Come quello della concorrenza sleale nei confronti dei colleghi di settore.

«Oggi il contributo ambientale per lo smaltimento degli pneumatici - afferma ancora Marignoli - si paga già al momento dell’acquisto, quindi se il rifiuto viene nascosto o interrato una delle possibili cause è che ci sia un’evasione dell’iva alla base. Se così fosse bisognerebbe andare indietro nelle verifiche, non fermandosi al venditore. Alla luce dei fatti sarebbe utile estendere i controlli a tappeto, per essere sicuri che questo fenomeno non sia più vasto o che si allarghi. Questo soprattutto a tutela di chi è un professionista del settore e fa da decenni il proprio dovere».

Secondo la Cna qualcosa si può fare. E alcuni “compiti” spetterebbero anche ai clienti. «I campanelli d’allarme da cui partire per le verifiche ci sono. Un prezzo eccessivamente concorrenziale, soprattutto se strutturale e non sporadico, è un altro elemento su cui andare a fare le pulci, perché - conclude Marignoli - potrebbe essere sintomo di qualcosa che non va. Questo sarebbe il momento ideale per approfondire e ampliare le verifiche, poiché siamo proprio nel periodo del cambio gomme, quello in cui c'è maggior movimento. Per difendere la categoria e chi lavora seriamente».