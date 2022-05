Sabato 14 Maggio 2022, 08:52

Novanta minuti per il futuro. Stadio Rocchi ore 17,30 la Viterbese si gioca tutto nello scontro playout contro la Fermana. Basta aggiudicarsi la gara con il minimo scarto in uno stadio dove la squadra gialloblù non vince dallo scorso 21 novembre e dove in tutto il campionato ha ottenuto solamente due successi contro Siena e Gubbio. Oggi il clima sarà diverso però, visto che a spingere la formazione di Dal Canto verso la salvezza ci sarà il pubblico delle grandi occasioni dato che fino a ieri erano stati venduti circa 2.000 biglietti.

"La cornice di pubblico è veramente importante - ha detto il tecnico Alessandro Dal Canto - ma dovremmo essere noi a trascinare i nostri tifosi non loro a trascinare noi. Vogliamo regalare loro questa grande soddisfazione". L'apporto del pubblico da solo non basta, infatti è la squadra dovrà giocare senza ombra di dubbio con un atteggiamento diverso rispetto alla partita di andata di sette giorni fa dove i marchigiani si sono imposti per 1-0 nel finale. "La gara di andata era stata equilibrata - ha continuato Dal Canto - l'abbiamo persa come è successo ad altre squadre che giocavano la prima fuori casa. È uno stato d'animo inconscio, perché uno non sa se premere o accontentarsi. Ora abbiamo la grande opportunità di ribaltare la situazione. Avessimo pareggiato fuori casa, saremmo stati comunque nella condizione di dubbio su cosa fare. Se osare o meno. Adesso calcoli non ne possiamo fare e andiamo dritti per il nostro obiettivo. La cosa più importante in questo tipo di partite è la gestione della tensione, la squadra dovrà essere brava a governare il proprio stato d'animo. Di solito queste partite le vince chi sbaglia meno e non chi non sbaglia mai".

La squadra gialloblù recupera anche il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano che aveva saltato le ultime partite per infortunio. Alla fine la squadra di Alessandro Dal Canto potrebbe schierarsi con la retroguardia a quattro. La Fermana è allenata da Gabriele Baldassarri, che la scorsa stagione siedeva sulla panchina gialloblù come vice di Agenore Maurizi. L'allenatore marchigiano ha molto rispetto della compagine gialloblù. "La Viterbese non la scopiamo adesso - ha detto - nel girone di ritorno ha fatto benissimo e dispone inoltre di tanti giocatori di qualità. Ma noi siamo ben conosci di quelle che sono le qualità e di ciò che possiamo mettere in campo".

VITERBESE (4-3-1-2): Fumagalli; Semenzato, D’Ambrosio, Martinelli, Urso; Adopo, Megelaitis, Calcagni; Mungo; Volpicelli, Polidori. A disp. Bisogno, Marenco, Iuliano, Pavlev, Ricci, D’Uffizi, Alberico, Maffei, Bianchimano. All. Alessandro Dal Canto. FERMANA (4-3-3): Ginestra; Rossoni, Urbinati, Scrosta, Rodio; Alagna, Graziano, Mbaye; Pannitteri, Marchi, Frediani. A disp. Moschin, Parodi, Spedalieri, Sangiorgi, Cognigni, Bugaro, Gianno, Kyeremateng, Capece, Boateng, Sperotto Blondett. All. Gabriele Baldassarri. ARBITRO: Federico Longo di Paola