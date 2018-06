Playoff serie C, alla Viterbese non riesce l'impresa: il Sudtirol vince 2-0 e vola in semifinale.

di Marco Gobattoni

La Viterbese doveva vincere per continuare a sognare la serie B, ma alla fine il Sudtirol si è dimostrato squadra ostica e vincendo 2-0, i bolzanini volano in semifinale nella griglia playoff nazionali della serie C. Decisivi i gol di Costantino al 3' della ripresa e di Candellone che al quinto minuto di recupero ha suggellato il successo della compagine allenata dal tecnico Paolo Zanetti. Il 2-2 del Rocchi ha condizionato anche la gara di ritorno: la Viterbese nel primo tempo ha sofferto in partenza, ma ha anche avuto l'occasione migliore per passare in vantaggio: al 38' del primo tempo la staffilata di Jefferson tramortisce il palo interno della porta difesa da Offredi. Poteva essere l'episodio decisivo del match, ma la sorte non aiuta i gialloblù che al rientro dagli spogliatoi dopo l'intervallo subiscono la rete di Costantino che sfrutta al meglio il calcio d'angolo di Frascatore e di testa batte Iannarilli. Con il vantaggio la gara del Sudtirol si mette in discesa e la Viterbese è costretta a scoprirsi per cercare di segnare le due reti qualificazione. Il neo entrato Vandeputte e Sini creano pericoli ma con il passare dei minuti la Viterbese cale e i padroni di casa possono gestire al meglio la parte finale del match. Nel recupero arriva anche il 2-0 di Candellone: una punizione troppo severa per una Viterbese che merita soltanto applausi.

SUDTIROL (3-5-2): Offredi; Erlic, Sgarbi, Vinetot; Tait, Broh, Berardocco (dal 41′ s.t. Cia), Fink (dal 20′ s.t. Smith), Frascatore; Costantino (dal 41′ Heatley), Gyasi (dal 1′ s.t. Candellone).

Panchina: D’Egidio, Bertoni, Zanchi, Baldan, Cess, Boccalari, Oneto, Gatto, Berardi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

VITERBESE (4-3-1-2): Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito (dal 10′ s.t. Vandeputte); Baldassin, Di Paolantonio, Cenciarelli (dal 12′ s.t. Peverelli); Mosti (dal 25′ s.t. De Sousa); Jefferson, Calderini.

In panchina: Pini, Micheli, Bismark, De Sousa, Mendez, Zenuni, Sanè, Pini, Pandolfi, Atanasov, Benedetti.

Allenatore: Stefano Sottili.

MARCATORI: 3′ s.t. Costantino (S), 45’+5 s.t. Candellone (S).

Arbitro: Vincenzo Valiante di Salerno.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:21



