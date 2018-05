Play-off secondo round, Carrerese favorita: la Viterbese vuole la spinta dei tifosi

di Paolo Graziotti

La Viterbese è in ansia per Luca Baldassin, in vista della partitissima di martedì (in programma alle 20,30 allo stadio Rocchi) contro la Carrarese per il secondo turno dei play-off di serie C. Il centrocampista gialloblù, che fino a quel momento era stato il migliore in campo, è stato costretto a uscire nel secondo tempo della partita di venerdì sera contro il Pontedera, a causa di un problema muscolare. Baldassin è stato fermo ieri e lo sarà anche oggi: domani mattina verranno valutate le sue condizioni, alla vigilia della gara contro la Carrarese. Se Il centrocampista ex Chievo Verona dovesse dare forfait, per la Viterbese si tratterebbe di una brutta tegola in vista di una partita come quella di martedì, che si preannuncia durissima.



Come ha dimostrato infatti il 5-0 che la Carrarese ha rifilato l'altra sera alla Pistoiese, la formazione allenata da Silvio Baldini sta attraversando un ottimo periodo di forma. Quanto basta per essere Viterbo con tutte le credenziali per giocare alla pari con i gialloblù. In virtù del miglior piazzamento in classifica, per passare al terzo turno play-off alla Viterbese può bastare anche il pareggio, al termine dei novanta minuti.



Quasi sicuramente la squadra di casa dovrà rinunciare anche al difensore centrale Michele Rinaldi, che risente ancora dell'infortunio arrivato nell'ultima giornata di campionato. La Viterbese si sta allenando senza sosta in questi giorni e, probabilmente, effettuerà la rifinitura solo martedì mattina, per avere un giorno di allenamento in più nelle gambe.



Oltre a godere di un ottimo stato di forma, la Carrarese avrà dalla sua l'appoggio del proprio pubblico anche a Viterbo. Già ieri infatti i tifosi apuani si sono mossi per allestire un pullman in vista della trasferta di martedì. D'altronde, i 3.074 paganti che hanno assistito alla gara di venerdì sera la dicono tutta sull'entusiasmo che circonda la squadra toscana. Al contrario, i poco più di 1.000 spettatori presenti allo stadio Rocchi, per la partita tra la Viterbese e il Pontedera, hanno confermato ancora una volta il poco interesse della piazza verso il calcio (e quindi per la squadra gialloblù). Per martedì sera ci si aspetta che l'orario delle 20,30 favorisca la presenza di più tifosi. La prevendita inizierà domani mattina.



Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA