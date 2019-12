"Più libri più liberi" domani a Roma la presentazione del libro di Malè "A cuore aperto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"A cuore aperto - La forza della mente sul corpo", domani presentazione e firmacopie del libro di Maurizio Male a "Più libri più liberi", la fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma a Roma alla Nuvola all'Eur.Si tratta di un libro autobiografico del campione viterbese di bodybuilding, pubblicato da Armando editore. Malè ha iniziato l'attività sportiva praticando calcio e pugilato, a 20 anni ha quindi cominciato a frequentare le palestre, seguendo il fratello Franco, che sarebbe poi diventato Mr. Universo. Da lì in poi una serie di successi, dopo aver appreso negli Usa le tecniche dei più grandi bodybuilders a livello mondiale.L’immagine della copertina del libro dice il resto: un uomo che spinge un cuore su una strada in salita. Malè si è infatti trovato ad affrontare un trapianto di cuore, ma la sua sfida l'ha vinta. Nell’ottobre del 2018, a soli cinque mesi dall'intervento, ha partecipato come testimonial alla Maratona del cuore a Roma.L'autore sarà presente domani alle 17 allo stand B 22 di Armando editore.