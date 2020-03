Piscina, la gestione alla Fin si blocca in commissione: la Lega non dà corsia libera a Forza Italia

Gestione della piscina comunale da affidare alla Federnuoto, l'iter si blocca in commissione. Questa mattina infatti la delibera è rimasta impantanata in Prima e Quarta commissione, all'esame delle quali era stata portata dalla maggioranza la modifica al regolamento degli impianti sportivi, Proposta proprio per favorire l’ipotesi di gestione a federazioni sportive.

I nodi, e gli aspetti di dubbia legittimità sulla misura presentata dal sindaco Giovanni Arena come la soluzione a tutti i malanni della piscina del Murialdo, sono arrivati al pettine. La minoranza ha elencato tutti i dubbi e le riserve su questa operazione, cha appare tutta interna a Forza Italia sull'asse Viterbo-Roma.

Così in prima commissione la Lega chiede di rinviare il voto, visti i tanti dubbi emersi nella discussione. Ma Forza Italia insiste e si va al voto: mentre Fondazione, altra componente della maggioranza, è assente, la Lega si astiene. Risultato: 4 a 4 e proposta bocciata. Ma il patatrac non è completo. Dopo in 4° commissione si deve affrontare l’istituzione del centro della Fin nella piscina comunale. Ma Paola Bugiotti (Lega) chiede di rinviare la discussione, visto che questa decisione sarebbe legata a quella bocciata poco prima.

Si apre la spaccatura in maggioranza. Subito dopo al via riunioni e telefonate tra i componenti di Lega, Forza, Italia, Frateli d'Italia e Fondazione per tentare di non affogare.

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA