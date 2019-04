Piscina, l'appello degli abbonati «È del Comune, la faccia riaprire»

Il Comune garantisca la riapertura della struttura. La proprietà è pubblica, quindi anche la responsabilità di restituire alla città un servizio su cui contano migliaia di persone». A rivolgersi al sindaco Giovanni Arena sono alcuni degli abbonati Larus, ancora in attesa che l'impianto sportivo più grande della Tuscia riapra. Mentre in Consiglio si dibatte sul bilancio e su come reperire le risorse necessarie a garantire l'affidamento ponte alla Federazione italiana di nuoto in attesa del nuovo bando, gli iscritti chiedono al primo cittadino un intervento rapido: «Più tempo passerà, maggiori saranno le difficoltà per ripartire perché i costi aumenteranno».

Lo sfogo è su più fronti: «Innanzitutto, c'è la questione economica. Molti di noi - ricordano - sono titolari di abbonamenti annuali. Altri hanno pagato trimestrali, attivati dalla società Maco-Larus fino al pomeriggio prima della chiusura. Poi ci sono gli atleti che si allenavano in piscina e che devono disputare delle gare. Alcuni di noi si sono rivolti ad altri impianti di Viterbo ma la verità è che una struttura come quella comunale non esiste».Il riferimento è alla presenza di piscina, palestra e diverse sale per altre attività sportive: «Molte famiglie viterbesi - continuano - hanno scelto la ex Larus perché mentre i figli fanno sport, possono farlo anche i genitori».C'è poi anche il fronte occupazionale. «Con la crisi che ancora imperversa - concludono - qui si stanno perdendo decine di posti di lavoro tra gli istruttori e i lavoratori impiegati tra bar, centro benessere e parrucchiere. Una ricchezza che il sindaco Arena non può permettersi di perdere se ha davvero a cuore la città».