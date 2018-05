Piscina comunale di Viterbo, gli istruttori contro la società

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Soltanto tre le persone che non ricevono soldi da cinque mesi? È falso». Caos alla piscina comunale, uno degli istruttori smentisce quanto affermato dai vertici societari al dirigente del Comune, incaricato dal sindaco Leonardo Michelini di fare chiarezza su quanto sta accadendo all'interno della struttura sportiva. Secondo la versione della dirigenza, gli stipendi arretrati per i 50 collaboratori e dipendenti sarebbero di un paio di mesi, tranne tre casi. Non è così per i diretti interessati....