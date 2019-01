Piscina comunale, slitta a lunedì la riapertura della struttura. Il peso dei debiti

Le attività sportive riprenderanno dopo le feste dell'Epifania. Chi, ingenuamente, quando il 2 gennaio su Facebook era apparso l'avviso di chiusura della piscina comunale aveva interpretato l'avverbio con una riapertura a ridosso del 6 gennaio, si è sbagliato. Perché l'impianto resta chiuso.

“Stiamo andando avanti con i lavori straordinari richiesti. Purtroppo ci vuole ancora qualche giorno prima della riapertura al pubblico anche se ci stiamo impegnando al massimo per ridurre i tempi. Vi informeremo quotidianamente. Le lezioni perse saranno recuperate. Grazie a tutti per la collaborazione“, recita il secondo avviso pubblicato sul social lunedì.

Insomma, una data precisa ancora non c'é. E questa incertezza sta sollevando la rabbia degli iscritti: tra chi non era legato da un abbonamento, molti hanno già cambiato centro sportivo; chi invece ha già pagato reclama il rimborso. Su Fb gli sfoghi degli iscritti: “È assurdo tutto questo, le lezioni per problemi vari non verranno mai recuperate e a noi chi ci rimborsa? Già vengono sborsati troppi soldi per l'iscrizione, ci fate pagare - segnala una utente - gli asciugacapelli e le gare e non riuscite a dare un servizio adeguato. I lavori vanno fatti in estate, non a corsi iniziati. Una volta non funziona una cosa, una volta un'altra e non facciamo che perdere lezioni. Io ho due figli che frequentano il nuoto e voglio essere rimborsata delle lezioni perse, i soldi non li rubiamo e tanto meno voglio farmeli rubare da voi”.

Già, i lavori. La causa della chiusura sarebbe la manutenzione straordinaria necessaria per la certificazione antincendio di cui la struttura sarebbe sprovvista. Ma i guai della Larus sono ben altri. «I lavori in corso - fa sapere il sindaco Giovanni Arena - dovrebbe terminare tra venerdì e sabato». Insomma, lunedì piscina e palestra dovrebbero riaprire. Diverso è il capitolo dei debiti col Comune. «Dai conti degli uffici - continua - è emerso che mancano ancora circa 150mila euro. La prossima settimana incontrerò la società. Ancora è presto per dire se rescinderemo il contratto o meno. Di certo, non posso consentire che si prosegua così».



