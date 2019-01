Piscina comunale, debiti e priorità: pronto il piano B per mantenere l'impianto aperto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La priorità è mantenere la struttura aperta». Questo per il bene della città, trattandosi del più grande centro sportivo del capoluogo, ma anche delle associazioni dei diversamente abili e delle famiglie che la frequentano, nonché delle attività commerciali presenti al suo interno.Economia, sport, cultura ma anche integrazione delle persone maggiormente vulnerabili: vista dal sindaco Giovanni Arena, la piscina e la palestra comunali rappresentano tutto questo. Ma resta fermo un principio: i debiti vanno ripagati. Ed è qui che l'attuale gestione potrebbe essere rimessa in discussione. Che la riapertura della Larus non significhi aver risolto i problemi lo dimostra la riunione tra avvocati e dirigenti comunali che venerdì ha fatto il punto sullo scoperto e sulle strategie da seguire per rientrare in possesso di circa 200mila euro, garantendo al tempo stesso il servizio.Di sicuro, Palazzo dei Priori non intende nascondere la polvere sotto il tappeto. «Non abbiamo alcuna intenzione di allentare la presa. Scongiurare ogni altra chiusura non vuole affatto dire che rinunceremo a quanto ci spetta», ribadisce il primo cittadino. La strategia del Comune si muove su un doppio binario. Da un lato, il sindaco ha intenzione di dare una seconda chance ai responsabili di Larus e Maco. In settimana, verranno di nuovo convocati per chiarire se e in che modo potranno far fronte ai debiti. Dall'altro, però, Arena ha pronto anche il piano B: qualora le garanzie - magari una nuova fideiussione o altro finanziamento - non dovessero essere sufficientemente convincenti oppure i patti non venissero rispettati, la strada sarebbe quella di un affidamento ponte che traghetti la struttura fino al nuovo appalto, ma senza ripercussioni sul servizio.L'ipotesi più accreditata è quella di chiamare in campo la Federazione nazionale di nuoto. Nei giorni scorsi, il sindaco ha già tastato il terreno ottenendo buoni riscontri. Per ora solo rapporti informali: da Palazzo dei Priori hanno voluto garantirsi un paracadute in caso di necessità. Capitolo a sé è rappresentato dal debito con Talete, di circa 40mila euro: solo un quinto è stato saldato per riallacciare la fornitura.