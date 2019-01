Piscina comunale, annuncio della Larus: «Finalmente domani riusciamo a riaprire»

«Gentili utenti, finalmente riusciamo a riaprire la piscina comunale». Dopo il mare di problemi che avevano portato alla chiusura e le minacce di rescissione del contratto da parte del Comune, la Larus ha dato l'annuncio: domani si dovrebbe tornare alla normalità.

Sembra infatti che sia stata trovata una soluzione con Talete, che aveva chiuso i rubinetti a causa delle bollette non pagate. La notizia è arrivata con un post sul profilo Facebook della Larus Sport Center. «Dopo tanti giorni di chiusura per poter effettuare i lavori straordinari e superati i problemi che sono stati pubblicati in questi giorni sui mezzi di informazione - scrive la società - finalmente si può tornare in piscina ed in palestra. In questi giorni vi sono state tante polemiche, molte giustificate, e si sono dette tante cose, alcune non vere, sulla nostra società.

Non abbiamo mai risposto alle polemiche ed abbiamo solo cercato di risolvere i problemi e di riaprire la struttura».

Qualche utente ha commentato chiedendo quali fossero le cose dette non vere, senza però avere risposta. Adesso restano però da risolvere altri problemi, a partire dal debito da circa 200 mila euro con palazzo dei Priori.

Per adesso rimane l'annuncio, con la promessa di trovare una soluzione anche a chi ha pagato e si è trovato la struttura chiusa: «Giovedi 17 gennaio dalle ore 7 tutte le attività verranno riprese. Per le giornate di attività che si sono perse - conclude la società - sarà nostra cura trovare soluzioni per ogni utente per recuperare le lezioni. Grazie».

Ultimo aggiornamento: 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA