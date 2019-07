Allagamenti e blackout elettrico, il maltempo manda ko la Tuscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pioggia torrenziale e fulmini mandano ko la Tuscia.Fin dalle prime ore del mattino tutta la provincia è alle prese con un violento temporale che sta causando diversi disagi.Al lavoro i vigili del fuoco, la polizia locale, carabinieri, polizia e protezione civile.Centinaia le telefonate al centralino dei pompieri. I maggiori interventi, finora, sono stati quelli relativi agli allagamenti.Al lavoro a Viterbo anche i tecnici dell’Enel per risolvere un guasto a una cabina che ha causato un blackout a diversi quartieri. Sono rimasti per ore senza corrente case a Santa Barbara, al Pilastro, in via della Palazzina e in centro.Guasto che sembrerebbe già essere stato risolto.La polizia locale e i tecnici del Comune di Viterbo, insieme alla protezione civile, sono al lavoro anche sulla circonvallazione Almirante e sulla Tangenziale Ovest dove ci sono diversi allagamenti.A Montefiascone poco prima delle 7 un'auto è finita fuori strada, sul posto carabinieri e vigili del fuoco.Le previsioni meteo, al momento, non prevedono miglioramenti. La pioggia dovrebbe continuare a cadere fino a questa sera.