Pino si abbatte su auto, un ferito grave

Pino si abbatte su auto in corsa, ferito grave il conducente.

Questa mattina, probabilmente a causa del forte vento, un pino si è scaraventato su una vettura in transito a piazza Santa Maria del Soccorso a Cura di Vetralla.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e il 118.

I pompieri hanno prima aiutato il ferito, un quarantanovenne residente Vetralla, a uscire dall'auto, era incastrato tra le lamiere, e poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari.

Il conducente, sotto chock, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Belcolle.

La piazza è stata transennata in via precauzionale, sul posto sono infatti presenti altri due pini.