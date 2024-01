Venerdì 12 Gennaio 2024, 05:20

Una vita alla Viterbese, con un intervallo di diversi anni nelle giovanili del Torino. Come per altri giocatori ex gialloblù anche per Pietro Barbaranelli, difensore della Viterbese negli anni '90 e vincitore anche di un campionato di Serie C2, vedere lo stadio Rocchi ancora chiuso e deteriorarsi sempre di più è un colpo al cuore.

"Sono arrivato alla Viterbese da bambino - ricorda - negli anni '80, prima di spiccare il volo verso il Torino e poi sono ritornato in gialloblù quando la squadra era in Serie C. Con le giovanili ci allenavamo nello spazio dietro l'attuale Curva nord e vedere adesso quell'area piena di erbacce e di sterpaglie è veramente avvilente. Passo spesso da lì con mio figlio, che mi chiede quando sarà riaperto lo stadio per tornare a tifare i colori gialloblù e non so dargli una risposta. Tra l'altro all'ingresso dell'Enrico Rocchi c'è anche la mia foto come quella di altri ex giocatori, lui vorrebbe vederla, ma purtroppo devo dirgli che ancora non è possibile. I ragazzi della mia generazione hanno potuto ammirare squadre di serie A giocare allo stadio Rocchi, io ricordo che facevo da raccattapalle quando venne la Lazio e fu un'esperienzabellissima. Da giocatore, quando venne il Perugia ai tempi della gestione di Luciano Gaucci, ebbi l'occasione di marcare Rapaic che in quel periodo erano uno degli attaccati più importanti della Serie A. Mi dispiace che i ragazzi di oggi non possano vivere le nostre stesse emozioni". Pietro Barbaranelli spera quindi che lo stadio Enrico Rocchi possa riaprire al più presto e tornare ad ospitare la squadra che rappresenta la città il prima possibile.

"Non entro nel merito della questione perché non so come stanno le cose - precisa- ma spero che i viterbesi possano tornare il prima possibile nel loro stadio per tifare la squadra della propria città, come è sempre successo negli anni passati. Andare la domenica allo stadio a guardare la partita della Viterbese, rappresentava anche una possibilità per diversi sportivi che si trovavano giù di morale o che stavano attraversando un momento difficile, questo mi è stato detto da diverse persone. E adesso questa possibilità non c'è più. Viterbo merita la Serie C ed io spero che ci siano nuovamente al più presto. Ricordo che quando giocavo nelle giovanili della Viterbese c'era il mitico Antero che si occupava della manutenzione dello stadio Rocchi e lo faceva benissimo. Il manto erboso drenava benissimo, tanto è vero che si poteva giocare anche dopo che aveva piovuto molto. Si diceva che il manto erboso del Rocchi era uno dei migliori d'Italia e adesso, vederlo in quelle condizioni, fa veramente male".