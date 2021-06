I complimenti, un consiglio ed uno sguardo a trecentosessanta gradi sul calcio di C e non solo. Piero Camilli, ex presidente del Grosseto e a lungo numero uno della Viterbese, parla della promozione in serie C del Monterosi, del calcio professionistico uscito con le ossa rotte dalla pandemia e dei suoi tanti allievi che, nella prossima stagione, si ritroveranno in serie A.

«Faccio i complimenti al Monterosi per una promozione che sul campo hanno strameritato – debutta Camilli – ora però viene il difficile: tra serie D e C ci passa un mondo anche se il livello del calcio in generale è calato. Il presidente Capponi è uno che ci mette passione e per questo voglio dargli un consiglio non richiesto: non stravolga la squadra; quando si vince un campionato va mantenuta l’ossatura: il Grosseto lo ha fatto aggiungendoci tre, quattro pezzi importanti ed è volato ai playoff. Il girone? Sento dire che A e B siano più semplici rispetto a quello del sud: non è così; sopra si gioca a calcio e ci vogliono giocatori più tecnici».

L’argomento caldo è quello della concessione dello stadio Rocchi di Viterbo per le gare casalinghe del Monterosi: chissà come avrebbe affrontato la cosa il Comandante. «Non so quale decisione avrei preso. Sapete la mia battaglia contro le carenze impiantistiche di Viterbo, ma una cosa la voglio dire. Ho decidi di non darlo, oppure se lo dai devi trovare una formula economica umana, con un gettone a partita e una fideiussione che garantisca le spese per l’eventuale rifacimento del terreno di gioco che inevitabilmente a fine stagione andrebbe rifatto».

Chiamate per rientrare nel giro del calcio che conte ne ha avute, ma almeno per il momento di ritornare sulla tolda di comando non se ne parla.

«Il livello del calcio è basso e questa pandemia ha stravolto tutto. C’è bisogno di una riforma che possa livellare anche il mondo della serie C. Manca il filtro della serie C2 che una volta faceva da cuscinetto. La ripristinerei facendo soltanto due gironi con 18 squadre per la C1. I conti della società? Oggi il segreto è non avere tanti contratti: quando lasciai la Viterbese ne avevo cinque e tutti di giocatori importanti».

Nella prossima stagione, in serie A, ci saranno quattro allenatori che Camilli ha avuto e lanciato ai tempi in cui guidava il Grosseto.

«Non mi aspettavo il ritorno di Allegri alla Juventus, ma Massimiliano vuole vincere anche se avrà bisogno di cambiare molti giocatori. Tre mesi fa ho sentito Sarri, mentre nei giorni scorsi mi ha chiamato Semplici che è stato mio giocatore a Grosseto. Il prossimo anno tutti in A? Diciamo che ci avevo visto bene».