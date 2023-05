Venerdì 19 Maggio 2023, 05:15

Futuro della Viterbese, l'ex Patron Piero Camilli chiarisce la sua posizione in merito ad un suo eventuale ritorno, paventato nei giorni scorsi. "Non rilevo la società da Romano - ha precisato l'imprenditore di Grotte di Castro - nel caso in cui la Viterbese avesse dei problemi e fosse consegnata nelle mani del sindaco, allora io ci sono". Piero Camilli non chiude quindi le porte ad un suo eventuale ritorno alla guida della Viterbese, con cui ha vinto un campionato di Eccellenza, un campionato di Serie D e una Coppa Italia di Serie C nella doppia finale contro il Monza, ma solamente a questa determinata condizione.

Intanto la società di via della Palazzina aspetta di sapere entro pochi giorni giorni le motivazioni del respingimento del ricorso contro la penalizzazione di due punti in classifica da parte del Collegio di Garanzia del Coni, che ne ha confermato di fatto la retrocessione in Serie D, per capire poi come impostare il ricorso al Tar del Lazio passando così dalla giustizia sportiva a quella ordinaria. A quanto sembra infatti, la maggioranza del Collegio di Garanzia del Coni che ha respinto il reclamo della Viterbese dopo la discussione avvenuta nel pomeriggio dello scorso 10 maggio è stata molto risicata. Il tutto mentre la squadra continua ad allenarsi fino a data da destinarsi, al momento infatti non c'è ancora una data per lo sciogliete le righe. I giocatori stanno trattando con la società il pagamento degli emolumenti restanti, ma alcuni di loro sono già finiti nel mirino di società di Serie C che dopo aver ottenuto la salvezza in questo campionato stanno già pianificando per tempo la prossima stagione.

A guardare a Viterbo è soprattutto il Taranto, che ha messo nel mirino l'attaccante Sulayman Jallow ed il difensore argentino Juan Monteagudo. La punta ex Montevarchi, arrivato in gialloblù nello scorso mercato di riparazione invernale di gennaio, si è adattato molto bene al gioco del tecnico Giovanni Lopez essendo un giocatore che attacca la profondità. Per alcuni problemi fisici non è stato sempre a disposizione nell'ultima parte di campionato, anche se era sembrato in grande spolvero nell' allenamento congiunto contro il Latina quando ha segnato una doppietta durante il test in vista dei playout che invece non si sono più disputati. Sull'attaccante c'è comunque anche l'interesse della Vis Pesaro.

Il difensore Juan Monteagudo, oltre che al Taranto, piace anche in Serie B. Tra l'altro il giocatore sudamericano è stato senza ombra di dubbio uno degli elementi che hanno fatto meglio durante questa stagione, rivelandosi un elemento che può ricoprire più ruoli nella retroguardia e che può rivelarsi molto prezioso anche in zona gol.