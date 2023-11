Mercoledì 8 Novembre 2023, 10:50

Niente da fare. Lo stadio Enrico Rocchi non riaprirà nemmeno domenica prossima in occasione della partita del campionato di Eccellenza tra FC Viterbo e Campus Eur. E Piero Camilli esterna tutto il suo disappunto. «Sono schifato da questa situazione - commenta - ormai con Viterbo ho chiuso». Non era mai successo in tanti anni (a parte in occasione di lavori di ristrutturazione dell'impianto come nel 2007), che lo stadio Enrico Rocchi fosse ancora chiuso ormai a novembre inoltrato, con i viterbesi impossibilitati ad assistere alla partita domenicale.Nemmeno ieri infatti è stato chiuso l'accordo tra palazzo Dei Priori e i dirigenti del FC Viterbo e a questo punto la squadra resterà a Vignanello come conferma Piero Camilli. «Basta con Viterbo - continua - io per questa stagione darò una mano come sponsor e poi mi disimpegnerò totalmente. Stiamo andando avanti da agosto, il dirigente Peruzzo, che è responsabile dei beni del Comune, perché non ha controllato lo stadio all'epoca della gestione della Viterbese di Romano? Guardate ad esempio come è ridotto lo stadio Rossi al Pilastro. Vorrà dire che useranno lo stadio Rocchi per i concerti. Voglio sottolineare che dieci anni fa, quando venni a Viterbo con la Castrense, l'accordo con l'allora sindaco Leonardo Michelini fu trovato in due minuti e nella convenzione c'era tra l'altro anche una clausola dove si diceva che il Comune poteva venire in qualsiasi momento a controllare lo stato dell'impianto».A meno di clamorosi colpi di scena nei prossimi giorni, la rottura sembra ormai totale con Piero Camilli che abbandonerà il progetto FC Viterbo a fine stagione e la squadra che continuerà a disputare le partite casalinghe di questo campionato a Vignanello. Con il futuro nel calcio a Viterbo che, a questo punto, si contorna di un grosso punto interrogativo. Il tutto tra l'altro quando esiste già il progetto per il rifacimento dell'impianto di via della Palazzina, che al momento però non ha una squadra che possa giocarci.Quella di oggi a Vignanello contro la W3 Maccarese, valida come gara di ritorno per gli ottavi di finale di Coppa Italia, doveva essere l'ultima partita che la squadra gialloblù avrebbe giocato allo stadio Tullio Stefanucci. Ma, a quanto pare, la formazione gialloblù giocherà invece lontano da Viterbo per tutta questa stagione. La partita di oggi contro la W3 Maccarese, rappresenta anche l'esordio del nuovo tecnico Massimo Castagnari sulla panchina gialloblù. Si parte dal punteggio di 3-0 per gli avversari maturato in occasione della partita di andata disputata lo scorso 18 ottobre. Castagnari è subentrato da lunedì scorso al posto di Massimiliano Nardecchia esonerato domenica pomeriggio dopo il rocambolesco pareggio della squadra sul terreno di gioco del Ladispoli.Paolo Graziotti