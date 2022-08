Piero Angela, «Viterbo gli dedicherà uno spazio pubblico»: l'annuncio della sindaca Frontini

«Viterbo dedicherà a Piero Angela uno spazio pubblico, affinché la memoria si nutra dei grandi uomini che hanno lasciato un segno»: la sindaca Chiara Frontini annuncia così l'intenzione di fissare nella città dei Papi il nome del giornalista e divulgatore scientifico.

Secondo Frontini «oggi il paese perde un uomo grande e un esempio per molti: un giornalista che ha messo la scienza, la cultura e il rispetto dell’ambiente al centro dell’informazione - dice - promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Ha aperto a generazioni di italiani, di tutte le età, tante porte sul mondo della conoscenza, ha formato intere generazioni di donne e di uomini alla cultura scientifica generale. Sapeva raccontare in maniera semplice e alla portata di tutti le bellezze e la cultura del nostro Paese, facendole conoscere al mondo».

Da questi presupposti la decisione di intitolare a Piero Angela uno spazio pubblico.