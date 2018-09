Picchiata dal marito, perde un occhio: «Uomini così non cambiano, troviamo il coraggio di denunciare»

di Maria Letizia Riganelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L’occhio sinistro non si vede. La palpebra è abbassata e per il momento non si aprirà. Quando parla ha spesso la testa obliqua quasi per nascondere la parte di viso che le è stata deformata. Ma quando incontri lo sguardo l’occhio destro, verde e brillante, ti fulmina in un secondo. E vedi l’energia che esce dagli occhi e illumina il suo sorriso. Lei è una 33enne viterbese vittima di maltrattamenti familiari che a maggio scorso ha deciso di ricominciare. Denunciare il marito, prendere la sua...