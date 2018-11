Picchia passanti con lo sfollagente, la madre in aula: «Non riesco a gestirlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sento impotente non so a chi rivolgermi. A casa fa quello che vuole non riesco a gestirlo». Davanti al giudice Gaetano Mautone del Tribunale di Viterbo l’accorato appello della mamma del 28enne viterbese che il 30 settembre scorso ha preso a manganellate i passanti di via Monte Cervino, senza un motivo apparente.Il giovane, detenuto a Mammagialla, è un ragazzo con problemi e guai giudiziari alle spalle. Ieri mattina è arrivato in aula scortato da tre guardie penitenziarie e assistito dall’avvocato Domenico Gorziglia per ascoltare la testimonianza della madre e del 70enne che quella sera fu colpito.Il 30 settembre scorso il 28enne viterbese fu arrestato dalla polizia dopo aver dato in escandescenza in via Monte Cervino. Secondo quanto accertato dagli agenti il giovane dopo aver avuto un’accesa discussione con la madre sarebbe sceso in strada e avrebbe iniziato a picchiare conun manganello chi passava per la via. La prima vittima è stato un settantenne che è stato colpito più volte con uno sfollagente estensibile.La madre del ragazzo avrebbe tentato di fermare il figlio ma non c’è stato niente da fare. Anche la figlia del settantenne è intervenuta, finita male anche per lei. Poco dopo, allertati dai passanti, sono intervenuti i poliziotti. Nella concitazione del momento anche un agente ha ricevuto una manganellata.Il 28enne è stato poi caricato in auto e portato in Questura con l’accusa di lesioni e resistenza. Ieri in aula anche il settantenne che ha ripercorso il momento dell’aggressione, ribadendo che quel giovane che lo ha colpito non l’aveva mai visto ne conosciuto.Il giovane, detenuto da quasi due mesi, sarà giudicato con rito abbreviato. La sentenza il prossimo 4 dicembre.