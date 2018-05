Picchia il babbo e la mamma perché vuole soldi, arrestato dai carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Calci e pugni alla madre e al padre. Arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 38 anni. E' accaduto ieri mattina a Tuscania. Forse a causa di una continua richiesta di soldi, si è scatenata una lite fra i tre, dapprima verbale poi degenerata. Il 38enne ha iniziato a sferrare calci e pugni al volto ed al capo della madre, una 60enne, facendola cadere a terra e ferendola gravemente. Non ha risparmiato il padre, colpito anche lui con una violenza inaudita. Le urla che provenivano dall'abitazione dei tre sono state...