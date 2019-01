Piazza Duomo presidiata dalla Polizia locale per la festa di San Sebastiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Cattedrale di Civita Castellana (Viterbo) si è svolta la cerimonia religiosa, officiata dal Vescovo Romano Rossi per festeggiare, San Sebastiano patrono della Polizia locale.Erano presenti quasi 80 agenti con i loro responsabili, in rappresentanza di venti comandi tra la provincie di Viterbo, Rieti e Roma. All’appuntamento, anche molti amministratori locali, il sindaco di Civita, Gianluca Angelelli, oltre ai rappresentati dei Carabinieri, Polstrada, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, associazioni di volontariato e d’arma.«Il mio pensiero - ha detto il vescovo Romano Rossi - va a tutti gli operatori della Polizia locale, che in alcuni casi in situazioni di estremo disagio o pericolo, sono ligi al proprio dovere e si impegnano ogni giorno per il bene della comunità». Al termine il commissario capo Antonio Presutti del comando locale che è stato l’anima di questa iniziativa, ha ringraziato i partecipanti.