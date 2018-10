Piante di marijuana nell'armadio e droga nella scatola delle scarpe: nei guai due fratelli di Tarquinia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano nascosto le piante di marijuana a seccare nell'armadio e la droga nella scatola delle scarpe. Per questo due fratelli sono stati denunciati.I carabinieri della stazione di Tarquinia hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione di due fratelli di Tarquinia di 19 e 24 anni, al termine di una indagine - coordinata dalla Procura della repubblica di Civitavecchia - su un più che possibile spaccio di marijuana da parte dei due fratelli.Con il provvedimento di perquisizione emesso dalla Procura, i carabinieri nella casa dei due fratelli hanno trovato 6 tronchi di piante di marijuana appesi in un armadio, 2 grammi di marijuana avvolti in cellophane e 26 grammi in una scatola di scarpe. Tutto è stato sequestrato e i due fratelli denunciati.Contestualmente nell'ambito dello stesso servizio, è stato arrestato un pregiudicato di Tarquinia di 35 anni. L'uomo, nonostante fosse sottoposto all'obbligo di dimora per reati di droga, veniva sorpreso dai carabinieri mentre violava le prescrizioni. Ora dovrà rispettare gli arresti domiciliari.