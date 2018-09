di Maria Letizia Riganelli

Spaccio di marijuana, due arresti nella notte. Blitz a Faleria e Orte dei carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, in manette un 44enne e 22enne.



A Faleria i militari della locale stazione hanno arrestato un quarantenne, con precedenti specifici, che in un appartamento abbandonato a Borgovecchio, nel centro storico del paese, coltivava marijuana.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno ritrovato 11 piante alta circa 1 metro e 80 centimetri pronte per essere essiccate e nel sottoscala altri “frutti” del raccolto. Le piante erano sul terrazzo dell’appartamento coperte da un telo e venivano regolarmente annaffiate.



Il 44enne ieri mattina si è presentato davanti al giudice Giacomo Autizi per la direttissima. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha rimesso in libertà l’uomo disponendo l’obbligo di firma.



A Orte i carabinieri hanno fatto irruzione a casa di un ragazzo del 1996. Qui i militari hanno sequestrato due etti di marijuana già essiccata. Il ragazzo è stato arrestato e ieri il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, lo ha rimesso in liberà con obbligo di firma in caserma. Per entrambi il processo inizierà il 3 dicembre.

Mercoled├Č 5 Settembre 2018



