Si getta nel vuoto, morto ventenne di Piansano (Viterbo). Tragedia, questa mattina presto, nel piccolo paese della Tuscia. Un ragazzo, per motivi ancora da accertare, si sarebbe lasciato cadere dal parapetto di un giardino. Il corpo è stato trovato sulla strada sottostante.

Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Piansano e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.