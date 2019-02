Piano regionale rifiuti: «Province autosufficienti». Ma Rieti continuerà a smaltire a Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Superare gli impianti di trattamento meccanico-biologico e ridurre del 50% il trasferimento in discarica o agli inceneritori. Il tutto in base a un presupposto: la Regione punta a raggiungere il 70% di raccolta differenziata entro il 2025. Sono questi i pilastri del piano dei rifiuti presentato nei giorni scorsi dal presidente Nicola Zingaretti. In teoria, finché questo processo non verrà portato a termine, ogni ambito territoriale in cui è suddiviso il Lazio dovrebbe diventare autosufficiente, trovando dentro i propri confini i siti dove localizzare gli impianti di trattamento e smaltimento per chiudere il ciclo.Vale anche per Rieti che però, complice anche il terremoto, non lo farà. Eppure, il provvedimento riporta un passaggio cruciale: In base alle volumetrie attualmente disponibili, alle esigenze di smaltimento dei vari Ato e all'insufficienza di alcuni, già dall'anno 2020 ci sarà emergenza nell'intera regione in caso di mancata autorizzazioni di nuove volumetrie e nuovi impianti. Nonostante ciò, si segnala che la provincia di Rieti si affida per il trattamento e lo smaltimento all'Ato di Viterbo come previsto nel precedente piano.E ancora: Per la localizzazione degli impianti Viterbo ha confermato il piano provinciale vigente. Rieti, tenuto conto dell'evento sismico, ha comunicato di rinviare le proprie decisioni in merito. Ma la discarica di Monterazzano ha i giorni contati: al 31 dicembre 2018 la volumetria residua era di 50.000 metri cubi. Ed è così che Ecologia Viterbo, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti nella Tuscia, ha deciso di sopraelevare l'impianto Vt3, progetto per il quale ha già ottenuto la Via, valutazione di impatto ambientale.La volumetria da realizzare è di circa 600.000 metri cubi per un totale di 1.450.000 metri cubi. L'impianto di Tmb - chiuso per mesi nel 2017 a seguito di un incendio - è invece autorizzato per 215.000 tonnellate e nel 2017 ha trattato 106.851 tonnellate di rifiuti (urbano indifferenziato: 84.722 tonnellate; rifiuti urbani pretrattati : 17.304 tonnellate; altri rifiuti urbani: 4.032 tonnellate; rifiuti speciali: 793 tonnellate).A Viterbo vengono prodotti 407 chili di rifiuti per abitante di cui 204 di indifferenziata, 199 di differenziata e quasi 3 di ingombranti a smaltimento. Il dato della raccolta differenziata evidenzia che tutte le province si collocano al di sopra del 45% ad eccezione proprio di Rieti (38%). In generale, secondo il piano regionale i capoluoghi presentano percentuali più basse rispetto al contesto provinciale (Rieti 27,3%, Latina 23,8% e Frosinone 15,2%), tranne i Comuni di Roma e di Viterbo (rispettivamente 43,2% e 52,5%, mentre nella Tuscia la media è del 45%).