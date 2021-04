24 Aprile 2021

Le amministrazioni comunali dell'agro falisco si schierano dalla parte del sindaco di Nepi Franco Vita. Sui divieti all'uso dei fitofarmaci in agricoltura e più in particolare nei noccioleti della bassa Tuscia sono tutti d'accordo.

Ieri c'è stato un incontro molto freddo nel palazzo comunale di Nepi tra il presidente della Coldiretti di Viterbo categoria che contesta l'ordinanza che blinda l'utilizzo del glifosate e il primo cittadino, ma ognuno è rimasto ancorato alle sue posizioni. I due si sono ripromessi di incontrarsi a breve ma per ora tutto resta com'è.

Sull'ordinanza - ha ribadito Vita- non si torna indietro. Ci sono aree di rispetto che vanno tutelate.

Lo scontro è seguito con molta attenzione soprattutto dagli amministratori comunali che fanno parte dei Bio distretto. Il comportamento di Vita - ha detto il primo cittadino di Gallese Danilo Piersanti è corretto: poiché, prima c'è la salute dei cittadini e la salvaguardia dei nostri territori.

Solo l'agricoltura Bio è quella da portare avanti in questo momento e si deve trovare il modo di bandire la monocultura delle nocciole. La pensano allo stesso modo a Civita Castellana , dove sono pronti a gettarsi nella mischia se è necessario : Noi abbiamo un regolamento già restrittivo sull'uso dei fitofarmaci ha detto il sindaco Luca Giampieri - ma siamo pronti e renderlo più severo aumentando anche i controlli, se sarà necessario». Insomma non si scherza nemmeno nella città delle ceramiche.

Non sono da meno a Corchiano dove c'è un regolamento molto severo.« Siamo dalla parte del primo cittadino di Nepi e anche solidali con lui ha sottolineato il vice sindaco Pietro Piergentili - e fa bene a difendere il suo territorio. Siamo schierati con le direttive del Bio Distretto che sull'uso del glifosate, ha sempre sostenuto il divieto per i danni alle persone e all'ambiente».

Sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda anche a Fabrica di Roma: «Il sindaco Vita punta a mantenere integro il suo territorio e fa bene dice il vice sindaco Giorgio Cimarra ha tutto il nostro sostegno e la vicinanza nel portare avanti una battaglia giusta, in difesa anche dell'ambiente e soprattutto della salute».

A questo punto si deve puntare e pretendere solo agricoltura Bio.

A Vignanello la battaglia l'ha stanno portando avanti da anni. «Noi attraverso il dialogo e il confronto racconta l'assessore Sabrina Sciarrini stiamo riuscendo a risolvere il problema. E' chiaro che puntiamo attraverso una sensibilizzazione mirata a ridurre a zero l'uso del glifosate, ma se non ci sarà partecipazione da parte degli agricoltori, possiamo stringere i cordoni anche noi come ha fatto Vita».

Intanto sale anche sui social il sostegno a Vita che si trovato una valanga di consensi arrivati da tutto il viterbese.