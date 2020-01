Pescia Romana: sbanda con l’auto e finisce contro una pianta, grave 85enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale verso le 10 di questa mattina sulla strada statale Aurelia, a Pescia Romana. Il conducente di una Lancia Y10, di 85 anni, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi addosso a una pianta che costeggia la carreggiata.L’incidente è avvenuto al chilometro 117, sulla corsia di marcia in direzione Grosseto. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e gli operatori della Misericordia di Montalto di Castro, che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo per prestargli le prime cure.Il medico, viste le gravi ferite riportate, ha allertato l’elicottero Pegaso 33 che è atterrato in un campo agricolo adiacente l’Aurelia. L’equipe medica ha trasferito il paziente d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle di Viterbo. L’uomo avrebbe riportato fratture agli arti e un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale Anas, i carabinieri e la Polizia stradale di Tarquinia per i rilievi del caso.