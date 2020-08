Pescia Romana: mamma e figlie su un materassino vanno alla deriva, salvate dal bagnino

Ultimo aggiornamento: 12:44

Tre persone sono state salvate questa mattina dal bagnino della postazione comunale della spiaggia libera Caletta del Moro, a Pescia Romana (Viterbo). Erano circa le 11.30 quando una mamma con le sue figlie di 12 e 13 anni, di Roma, hanno deciso di fare insieme un bagno al mare a bordo di un materassino. Ma il vento di scirocco ha portato il gonfiabile al largo, a oltre cento metri dalla riva, e le tre malcapitate non sono riuscite a rientrare a terra a causa della forte corrente marina.Il bagnino della Fin Salvamento, in servizio in quel tratto di costa di Pescia Romana, si è accorto del pericolo e in una manciata di minuti con il pattino è riuscito a raggiungerle. Ad essere prima issate a bordo le due bambine, poi la madre colta dal panico. Tutte e tre sono state trasportate a riva; stanno bene, hanno avuto solo un grande spavento.Dall’inizio della stagione estiva sono stati quattro gli interventi di salvataggio degli assistenti bagnanti delle postazioni comunali installate lungo la costa di Montalto di Castro. Un servizio che durante l’estate garantisce sicurezza ai tanti turisti che si riversano sulle spiagge per trascorrere le vacanze sul litorale Viterbese.