Perseguita la ex fidanzata nonostante un ammonimento: quarantaquattrenne arrestato

Ha continuato a molestarla e a perseguitarla, nonostante il divieto di avvicinamento alla donna. Per questo ieri i carabinieri del nucleo operativo-radiomobile di Viterbo hanno arrestato P. F., viterbese di 44 anni. Il reato è quello di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.



L’uomo, non accettando la fine della relazione con la donna, si era presentato più volte sotto la sua abitazione pretendendo di incontrarla e costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita. Non era la prima volta che l’uomo la molestava: infatti l’episodio di ieri era solo l’epilogo di altri fatti analoghi. Inoltre il 44enne era già gravato da un provvedimento di ammonimento del questore di Viterbo, sempre per i suoi comportamenti oppressori.



Il rapido intervento di una pattuglia radiomobile sotto la sua l’abitazione scongiurava fatti ben più gravi. Dopo l'arresto in flagranza di reato, su disposizione dell’autorità giudiziaria l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:30



