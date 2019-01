Perquisizione a Bagnaia: 15 grammi di hashish in casa, giovane arrestato

Nuovo arresto, dopo quelli dei giorni precedenti, per spaccio di droga nel Viterbese.



Ieri i carabinieri della compagnia di Viterbo, nella frazione di Bagnaia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, dopo aver ottenuto il decreto dalla Procura di Viterbo. Nel mirino c'era un giovane del posto, del quale da tempo i carabinieri sospettavano che spacciasse droga in seguito a una attività investigativa.



Ottenuto il decreto di perquisizione nell'abitazione del giovane, all'interno sono state trovate 7 dosi di hashish per un peso di 15 grammi. Oltre all’occorrente per confezionare e tagliare il materiale e preparare le dosi. Il giovane è stato dichiarato in arresto e trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo

