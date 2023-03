Perde il controllo del trattore che si ribalta, morto 75enne

Perde il controllo del trattore che si ribalta. Tragedia ieri sera ad Acquapendente. Un 75enne è morto dopo un brutto incidente avvenuto sul suo mezzo agricolo.

A dare l'allarme sarebbe stato un uomo che passando per la stessa via ha trovato il trattore capovolto.

Poco dopo sono arrivati i carabinieri e il personale del 118, ma per il 75enne non c'è stato niente da fare. Il mezzo lo avrebbe schiacciato non lasciandogli scampo