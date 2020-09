Perde il controllo del furgoncino e finisce contro due auto, ferito un ragazzo.

Incidente stradale questa sera alle 19 a Montefiascone.

In località Le Mosse un ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro due auto e poi si è schiantato contro la fioriera di un bar.

Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri di Montefiascone per i rilevi del caso.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari mentre le persone a bordo delle altre due auto coinvolte sono rimaste illese. © RIPRODUZIONE RISERVATA