Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, morta ragazza di 27 anni

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro un muro, morta ragazza di 27 anni.

Tragedia questa notte a Capranica. Poco prima delle due una giovane del posto mentre percorreva in auto la via centrale del paese, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un muro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Dai primi accertamenti sembrerebbe una tragica fatalità. La ragazza viaggiava da sola.