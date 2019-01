Neve, percorribili tutte le strade provinciali, gli aggiornamenti sull'emergenza neve

Ultimo aggiornamento: 09:34

Per ora risultano tutte percorribili le strade provinciali. A comunicarlo il presidente di Palazzo Gentili, Pietro Nocchi. La situazione è, in ogni caso, sotto costante monitoraggio da parte dei tecnici di via Saffi. «Da ieri - afferma Nocchi - è attivo il piano neve, già pronto e predisposto già da un mese, che ci consente di tenere sotto controllo tutte le arterie di compentenza e di intervenire dove e quando necessario».Al momento sono segnalate alcuen auto fuori strada sulla Cimina, ma fortunatamente niente di grave. I Vigili del fuoco hanno già avuto diverse chiamate ma al momento la situazione dei soccorsi è tutto sotto controllo. La polizia stradale ha predisposto servizi sulla Cimina e sulla Cassia. Anche i carabinieri sono operativi sulle principali strade della provincia, ma al momento sulla città non segnalano criticità. Nel capoluogo in azione tutte le squadre della protezione civile comunale. Mezzi attivi sulla circonvallazione Almirante, le lame presto in servizio a Bagnaia.La Provincia nelle scorse settimane ha intanto fatto scorta di sale, ammassato nel deposito lungo la strada Tuscanese. Ma quest'anno, per la prima volta, si è intervenuto anche per consentire ai diversi Comuni di essere pronti in caso di gelo e neve. «Abbiamo promosso una partnership per cui - continua Nocchi - le amministrazioni locali si sono potute dotare di proprie riserve di sale così da poter intervenire in tempi celeri qualora se ne presentasse la necessità».La provincia di Viterbo è divisa, dal punto di vista della viabilità, in sette zone ognuna coperta da una squadra composta da operai e tecnici di Palazzo Gentili. Inoltre, sono preallertate diverse ditte esterne con uomini e mezzi pronti per scendere in campo se contattati da Nocchi che ieri ha partecipato al summit in Prefettura proprio sul maltempo. Il presidente ricorda comunque di ridurre gli spostamenti e di mettersi alla guida solo se indispensabile, muniti comunque di catene o gomme termiche, prestando la massima attenzione.