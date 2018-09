Campo in sintetico al Pilastro: tempi lunghi, ritardi e rischio maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"La fase burocratica sta andando avanti: lo scorso 20 giugno è stato approvato il progetto esecutivo e dopo abbiamo pubblicato l’avviso per acquisire le manifestazioni di interesse all’opera da parte delle imprese. In tante ci hanno risposto ed entro questo mese verosimilmente faremo partire la procedura di gara per assegnare i lavori che dovranno portare alla nascita del primo impianto cittadino in erba sintetica”.Questo è un estratto del comunicato stampa che lo scorso 9 agosto il Comune di Viterbo, per bocca dell’assessore ai Lavori Pubblici Laura Allegrini, emise in relazione alla procedura per la realizzazione del terreno in erba sintetica al Pilastro. Un comunicato con il quale si annunciava la seconda fase della procedura per l’assegnazione dei lavori alla ditta vincitrice dell’appalto.La manifestazione di interesse rivolta alla ditte interessate all’opera del valore di 500 mila euro, metodo adottato dalla precedente amministrazione comunale come percorso per arrivare all’assegnazione dei lavori, era scaduta il 7 luglio e tutto lasciava presagire che di lì a breve sarebbe partita la seconda fase che avrebbe impresso un’accelerazione alla costruzione di un’opera che ha come obiettivo quello di far diventare l’impianto rionale il nuovo quartier generale della Viterbese che, una volta terminati i lavori, tornerebbe da Grotte ad allenarsi nel capoluogo.Già ma quando realisticamente i gialloblù potranno lavorare per la prima volta nella rinnovata struttura del Vincenzo Rossi? I tempi si sono dilatati e rischiano di allungarsi ancora di più: dallo scorso 7 luglio sono passati quasi tre mesi nei quali nulla si è mosso: ritardi degli uffici? problemi tecnici con la procedura di gara? In queste ore dal comune fanno sapere che entro pochissimi giorni saranno inviate le richieste alle ditte interessate, si parla di circa una trentina, che dovranno far pervenire l’offerta economica. Questo percorso prevede due opzioni: le richieste possono arrivare entro novanta giorni, oppure come prevedibile a questo punto visti ritardi entro venti.Nel frattempo il comune deve creare un’apposita commissione di esperti che valuterà in tre fasi le proposte. Tutti questi passaggi richiedono tempo e realisticamente, al netto di eventuali incidenti di percorso e ritardi, tutta la procedura di assegnazione dovrebbe prendere i prossimi tre mesi. Ma non è finita qui: una volta assegnati i lavori l’amministrazione e gli uffici tecnici si trovano davanti due strade: o si attendono altri 35 giorni per verificare i requisiti di legge della ditta vincitrice dell’appalto o, per velocizzare una procedura elefantiaca prevista dalle normative, si avanza con l’assegnazione dei lavori sotto riserva di legge.Un percorso che si è allungato a dismisura, senza contare che per realizzare la struttura ci vorranno tra i sessanta e i novanta giorni. Tra l’altro, questo tipo di lavori, andrebbe effettuato in condizioni climatiche favorevoli: la stratificazione del terreno per arrivare al sintetico impone l’utilizzo di materiali che mal si adattano a pioggia e altre intemperie climatiche. Si corre il rischio di ripetere l’errore commesso con la pista di atletica del Campo Scuola, con i lavori sospesi per maltempo dopo due giorni.