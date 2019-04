Per i quarant'anni dell'Università degli studi della Tuscia un anno di celebrazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università degli studi della Tuscia: le feste per i 40 anni dalla fondazione valgono bene una messe di appuntamenti spalmati fino al prossimo ottobre. E così dopo l'inaugurazione dell'anno accademico con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella (26 febbraio); la consegna il 3 aprile delle medaglie a quanti - a cominciare dall'ex rettore Marco Mancini e quindi ai presidi, ai docenti emeriti, ai direttori amministrativi - hanno lavorato per far crescere l'ateneo, dietro l'angolo sono annunciati nuovi eventi.Il 6 maggio verrà conferita una laurea honoris causa a Vittorio Storaro, un pezzo di storia nella direzione della fotografia cinematografica, vincitore di tre premi Oscar con "Apocalypse Now" di Francis Ford Coppola, "Reds" di Robert Schwentke e "L'ultimo imperatore" di Bernardo Bertolucci.L'8 maggio si svolgerà l'Open Day per la presentazione dei corsi relativi alle lauree magistrali. Il 15 maggio "Testimonial Day". Il 24 maggio tante iniziative per la Giornata dell'ambiente, tema dominante delle attività e delle ricerche della "Tuscia". L'11 giugno cerimonia di consegna della lauree di primo livello. Il 6 settembre a Pieve Tesino (provincia di Trento) celebrazione del ventennale del Centro studi Alpini.Dal 17 al 19 settembre Open Day di ateneo e dei dipartimenti per la presentazione delle attività formative e di ricerca dell'anno accademico 2019-2020. Il 21 e 22 settembre è la volta del Festival della Scienza, accompagnato da una mostra fotografica, allestita al rettorato di Santa Maria in Gradi, che ripercorrerà i momenti più significativi della vita dell'ateneo.In ottobre, con data ancora definire, lectio magistralis del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Infine il 29 ottobre cerimonia di consegna delle lauree di secondo livello.