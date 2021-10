Mercoledì 20 Ottobre 2021, 06:50

Il girone C non conosce soste e stasera, calcio d’inizio ore 19, il Monterosi sarà di nuovo in campo. Lo farà a Picerno, nella decima giornata di un campionato che vede i biancorossi vivere un momento molto positivo. La compagine allenata dal tecnico David D’Antoni, viaggia a quota tredici punti in classifica: sesto posto per Costantino e compagni che oggi, in Basilicata, troveranno un osso duro. Il Picerno, ripescato in estate dopo la rinuncia dell’Fc Messina, arriva dalla vittoria prestigiosa in casa della Juve Stabia che è costata la panchina al tecnico dei campani Walter Novellino.

La formazione allenata da Antonio Palo viaggia con undici punti in classifica; fuori dalla zona playout e con un rinnovato entusiasmo fornito dal ritorno nel proprio stadio, sistemato a tempo di record per ospitare le gare casalinghe dei lucani. Lucani che hanno in rosa elementi di grande valore come l’ex serie A Reginaldo, Gerardi, Vivacqua e De Ciancio.

«Andiamo ad affrontare un avversario spigoloso che domenica ha vinto in casa di una delle squadre più forti del girone – avverte il tecnico del Monterosi D’Antoni – il Picerno ha fermato il Catanzaro e vinto in casa della Turris; in più hanno fatto soffrire il Bari. Per questo dovremo essere concentrati al massimo se vogliamo proseguire questo momento positivo». Si perché il Monterosi non vuole fermarsi: per preparare la gara di Picerno c’è stato poco tempo ma i biancorossi fanno leva sulla fiducia e sulla crescita di una squadra che non perde da sei turni consecutivi e che, partita dopo partita, matura sempre di più.

«Stiamo bene e non ci nascondiamo – ammette l’allenatore dei viterbesi – questo però è un campionato complicato e severo dove basta poco per ritrovarsi a lottare per le posizioni scomode. Dobbiamo sfruttare al meglio il nostro entusiasmo perché mettere punti in cascina in questa fase, sarà importantissimo per il resto del campionato». Domenica prossima – al Rocchi – ci sarà il Catania ma D’Antoni pensa soltanto al match odierno e rispetto alla vittoria contro la Paganese l’undici di partenza non dovrebbe variare molto. In porta Alia prenderà il posto dell’infortunato Borghetto (per lui un mese di stop), mentre a centrocampo Parlati potrebbe far rifiatare Adamo.

Così in campo:

PICERNO (4-3-3): Albertazzi; Finizio, Ferrani, Pitarresi, Allegretto; Vivacqua, Terranova, Gerardi; Reginaldo, Guerra, De Ciancio. All. Palo.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Cancellieri, Parlati, Di Paolantonio, Franchini, Verde; Costantino, Polidori. All. D’Antoni.

Arbitro: Roberto Lovison di Padova.