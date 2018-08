Per il Monterosi l'avventura in Coppa Italia finisce: Piro era squalificato, oggi arriva lo 0-3

di Marco Gobattoni

Una distrazione pesante di segretario e giocatore costa al Monterosi la sconfitta a tavolino e l'addio alla Coppa Italia della serie D. Domenica scorsa i monticiani avevano battuto 3-1 la Lupa Roma nel primo turno della manifestazione: tutto vanificato però, dall'ingresso dell'esterno d'attacco Daniele Piro a dieci minuti dal termine del match.



Nella passata stagione Piro aveva beccato una squalifica di tre giornate da scontare in coppa e ovviamente domenica scorsa non sarebbe potuto scendere in campo. Al segretario del club biancorosso è sfuggita la posizione del calciatore, con lo stesso atleta che non ha avvertito il club della squalifica in corso. Il presidente monticiano Luciano Capponi, ha preannunciato contro reclamo e nelle prossime ore manderà una lettera di proteste indirizzata alla Lupa Roma.



Più drastica la sanzione inflitta a Piro: l'ex Ostia Mare è stato scaricato dal club viterbese.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA