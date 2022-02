Per la Viterbese il Rocchi resta un tabù: contro l'Olbia i gialloblu non vanno oltre lo 0-0

Pari interno per la Viterbese che non va oltre lo 0-0 in casa contro l’Olbia nel recupero della ventiduesima giornata di campionato.

All’8′ lancio di Adopo per Bianchimano, sponda per Mungo che prova il pallonetto dal limite, palla fuori di poco. Al 14′ altro tentativo di Mungo che ci prova dai 20 metri, palla larga. Al 19′ Biancu riceve al limite e calcia di destro a giro, Fumagalli vola e toglie la palla dall’incrocio dei pali. Al 27′ Adopo allarga sulla destra per Semenzato che crossa di prima intenzione, Ciocci in uscita si fa sfuggire il pallone ma Emerson salva sulla linea. Al 29′ Biancu da sinistra mette sul secondo palo per Pinna che calcia di prima, palla sull’esterno della rete. Al 43′ Viterbese ad un passo dal vantaggio con Volpicelli che, servito in verticale da Mungo, calcia col destro di prima intenzione trovando la grande risposta di Ciocci. Al 45′ risultato fermo sullo 0-0.

La prima chance della ripresa è per gli ospiti, corner di Emerson e colpo di testa sul secondo palo di La Rosa che tutto solo manda fuori. Al 54, cross di Mungo per Adopo che stacca di testa dal vertice destro ma non trova la porta. Al 69′ Mungo da destra mette in mezzo per Volpicelli che anticipa tutti e calcia in porta, Ciocci si supera e respinge sui piedi di Murilo la cui conclusione a botta sicura viene deviata in angolo da Brignani. Finisce 0-0, domenica i gialloblù saranno impegnati in trasferta sul campo del Siena.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Marenco, Ricci, Semenzato; Calcagni, Adopo (18′ st Iuliano), Megelaitis, Mungo (29′ st Pavlev), Urso (35′ st Maffei); Bianchimano (18′ st Murilo), Volpicelli (35′ Polidori). A disposizione: Bisogno, Polito, Martinelli, D’Uffizi, Aromatario, Carannante, Alberico. Allenatore: Rossi (Punzi squalificato).

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; La Rosa, Emerson, Travaglini; Pinna (35′ Giandonato), Chierico (17′ st Ladinetti), Biancu, Brignani; Lella (35′ st Occhioni); Saira (17′ st Ragatzu), Udo. A disposizione: Van Der Want, Perseu, Mancini, Pisano, Belloni, Sanna, Manca. Allenatore: Canzi.

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento; assistenti Sigg. Fabio Mattia Festa di Avellino e Alessandro Munerati di Rovigo; Quarto Uomo Sig. Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia.

Note: spettatori: 481 ; angoli: 4-3 per l’Olbia; ammoniti: Pinna; recuperi: 0’ pt; 4’ st.