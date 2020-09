© RIPRODUZIONE RISERVATA

complicare la riapertura delle scuole, ai nuovi problemi legati alla pandemia se ne aggiungono i vecchi. In attesa di capire come verrà risolta alle Superiori sia la carenza di spazi che il nodo trasporti, tutti gli istituti di ogni ordine e grado sono alle prese - oltre che con la riorganizzazione delle lezioni per rispettare i provvedimenti contro il coronavirus - con la carenza di personale. Una carenza che in tempo di pandemia si fa ancora più pesante: il personale è infatti indispensabile per gestire classi con numeri ridotti rispetto al passato, per garantire il distanziamento sociale anche al di fuori delle aule, nonché per la sanificazione dei locali. I numeri delle figure che mancano sono davvero ingenti: oltre 500 i tasselli ancora da reperire a meno di due settimane dal suono della campanella. Per il personale Ata, restano da trovare 225 unità in tutta la provincia (dopo le immissioni in ruolo e gli incarichi annuali dalla seconda fascia): nello specifico, 146 collaboratori scolastici, 25 assistenti tecnici e 54 amministrativi. Per colmare questi vuoti, nei prossimi giorni partirà la corsa contro il tempo delle singole scuole per la chiamata dalla terza fascia. Peggiore la situazione per i docenti: ne servono circa 300 sia nel primo ciclo (Infanzia e primaria), sia alle medie e alle superiori. Le cattedre ancora vuote abbracciano tutte le materie: dal sostegno alla matematica, dalle lingue ai laboratori. Per coprire questi posti con le supplenze, andranno utilizzate le cosiddette Gps (acronimo quanto mai azzeccato, visto che per orientarsi nel mondo della scuola targato Covid servirebbe davvero un navigatore), cioè le nuove graduatorie provinciali dei supplenti. Sarà l’ex provveditorato, ora nominato Ufficio X-Ambito territoriale provinciale, ad assegnare gli incarichi dopo le immissioni in ruolo. Ma attenzione, prima bisogna attendere la “chiamata veloce”. Si tratta di una nuova formula per individuare chi andrà a far parte dell’esercito dei supplenti 2020/2021. Introdotta dal ministro Lucia Azzolina, permette a chi è in graduatoria di andare in un’altra regione con un vincolo quinquennale. Solo i posti che rimarranno vuoti dopo le call, saranno assegnati tramite Gps. Novità importanti anche sul fronte della squadra di dirigenti scolastici: quest’anno le reggenze sono 11, una in più. Rispetto allo scorso anno, quasi tutte conferme tranne nel caso del liceo Ruffini che sarà guidato da Luca Damiani, preside anche dell’Itis Da Vinci, in sostituzione di Massimo Bonelli che andrà invece a dirigere una scuola a Barcellona. Inoltre, la nuova reggenza: all’istituto comprensivo di Canino arriva Grazia Olimpieri che sostiusce Rosaria Troise, andata in pensione. Anche Fiorella Crocoli, storica dirigente dell’omnicomprensivo di Orte, da quest’anno è a riposo: a sostituirla è arrivato un nuovo preside, Gianfranco Cherubini.