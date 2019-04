Per la Scarabeo volley ottava vittoria di fila. «Puntiamo ad arrivare a undici successi»

La Ceramica Scarabeo volley non si ferma più. In serie B maschile continua a collezionare successi a ripetizione, da due mesi a questa parte. Il sestetto di Civita Castellana (Viterbo), allenato da Fabrizio Grezio, ha incassato l'ottava vittoria di fila venerdi sera. A farne le spese la Virtus Roma, superata in casa nella gara giocata d'anticipo per la 23° giornata del campionato.



Il risultato finale è stato di 3-1 (20-25; 25-20; 19-25 e 23-25 i parziali), utile ai biancorossi per fare un bel salto in avanti in classifica. Per ora la Scarabeo è al quarto posto. «E' stata partita di buon livello - ha detto il diesse Francesco Santini - e a fare la differenza sono stati l'ottimo stato di forma dei ragazzi e un miglior tasso tecnico. Mancano tre gare alla fine, noi puntiamo a vincerle tutte. Arrivare quarti sarebbe un ottimo risultato». Ultimo aggiornamento: 17:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA