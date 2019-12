Per la qualità della vita Viterbo sale solo uno scalino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolo passo verso la vetta, ma la strada da fare è davvero tanta. E così nella classifica sulla qualità della vita elaborata come ogni anno dal Sole 24 Ore la città si sposta a fatica: dal 74esimo posto conquistato nel 2018 si arriva al 73esimo di quest'anno. Va detto che lo studio del quotidiano economico prende in esame una serie di caratteristiche e di servizi che le province offrono ai cittadini. Le macro categorie in cui è divisa la classifica sono sei. La città di Milano è ancora una volta prima in cinque aree su sei, come del resto altre importanti città del Nord. Negli ultimi anni Viterbo non brilla, la sua storia storia sembra sempre più sprofondare in un buco nero da dove sembra assai difficile risalire. Nel 1990, ad esempio, la provincia si piazzava alla 35esima posizione, un posto degno da vantare non certo come quello degli ultimi anni. Per non parlare poi della nona posizione conquistata nel 1992. La categoria in cui la situazione non è poi così drammatica è quella che si riferisce ad Affari e lavoro, con un 46esimo posto (83esimo del 2018). Giustizia 55, sicurezza 58 (nel 2018), Cultura e tempo libero 74°(36esimo nel 2018), 75esimo in Ricchezza e consumi (74 nel 2018) e 79esimo sia in Ambiente e servizi (69 nel 2018) che in Demografia e società (97esima nel 2018). Prima posizione solamente in uno dei sottoindicatori minori della categoria Numero di imprese in rete. Prima tra le regione nel Lazio alla 18esima posizione, seguono Latina (69) e Frosinone ancora più in basso (84esima)e Riti (88). Al 107 posto, ultima in classifica, si è piazzata Caltanissetta.