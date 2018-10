Galà di Coppa Italia, per Viterbese-Ternana è gradito l'abito da sera: al Rocchi si giocherà alle 20,30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di capire quando inizierà il campionato della Viterbese, i tifosi gialloblù, stanno riversando la propria fame di calcio sulla grande sfida di Coppa Italia che vedrà di fronte Viterbese e Ternana. Il match, valido per i sedicesimi della Coppa Italia della serie C, si giocherà su gara unica e ad eliminazione diretta il prossimo 31 ottobre al Rocchi. Adesso è stato ufficializzato anche l'orario: la partita andrà in scena alle ore 20,30 per favorire un maggior afflusso di pubblico in una serata pre-festiva.Il giorno dopo infatti si celebrerà la ricorrenza degli Ognissanti e questo favorirà senza dubbio una massiccia presenza di pubblico sugli spalti di via della Palazzina. La fame di calcio per un campionato che ancora non parte come detto, è tanta: l'unica certezza a livello di date rimane proprio quella della sfida alle Fere. Il tam tam social è già partito: il Rocchi ha voglia di pallone che rotola e, almeno la Coppa Italia, lo accontenterà con una grande sfida.