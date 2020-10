Per fare i tamponi vengono da Roma e Terni, così in tanti evitano le file. Nella Tuscia altri tre drive-in

Forte aumento del numero dei tamponi eseguiti in questi ultimi giorni in provincia di Viterbo, con molte richieste - attraverso gli accessi ai drive in - di persone provenienti da fuori provincia (Roma e Terni). Dai meno di 400 eseguiti la scorsa settimana, ieri si è arrivati a oltre 500. Il totale dei tamponi effettuati e processati finora sulla provincia è di 32.514. Anche per smaltire la forte pressione legata all’insorgere dei nuovi picchi del contagio, la Asl di Viterbo ha deciso di ampliare le strutture.

Ai due drive in attività sotto lockdown - uno all’ospedale di Belcolle, l’altro in quello di Civita Castellana, da domani ne saranno aperti altri tre: un secondo a Civita Castellana e altri due, tra Viterbo città (nella zona del Riello) e l’ospedale di Tarquinia. Generalmente i tempi per ottenere i risultati delle analisi sono di 24-36 ore, ma in questi giorni si sono allungati sensibilmente, soprattutto per le verifiche dedicate ai casi di positività riscontrati nelle scuole e ai mini focolai riscontrati in questi giorni.

Quasi sempre la Asl informa i sindaci dei comuni viterbesi sui risultati dei tamponi effettuati, se eventualmente positivi, entro le 24 ore. Ma il responso arriva talvolta anche prima per dare tempo alle amministrazioni locali di organizzarsi con la chiusura-quarantena di classi e la richiesta di ulteriori controlli.

In queste ultime ore sono stati registrati in aumento ai drive-in i pazienti romani in “trasferta”: molti arrivavano a Belcolle soprattutto dall’area del lago di Bracciano e dal litorale, visti i tempi proibitivi di attesa (fino a 8 ore in coda con l’auto) riscontrati nelle strutture capitoline. Ieri l’altro, per esempio, al drive-in Belcolle c’era una lunga fila di auto, con l’attesa per il prelievo da parte del personale sanitario fino a due ore; ma alcuni pazienti extra-regione sono stati respinti per non rischiare di intasare i laboratori del Viterbese. Inoltre due laboratori privati abilitati da Regione sul territorio viterbese sono attivi da mesi (uno nel capoluogo e l’altro a Montalto).

Sul fronte del controllo dell’influenza stagionale, la Regione ha comunicato ieri che sono «già 607 mila le dosi del vaccino antinfluenzale consegnate ai medici delle Asl del Lazio. Tra queste. 53 mila sono quelle affidate ai medici della Asl di Viterbo».

