Giunta comunale, per Arena più dubbi che certezze: scontro tra partiti sulle deleghe

di Massimo Chiaravalli

La tentazione di Giovanni Arena: tenersi alcune deleghe, anche pesanti. Ieri doppio confronto con Lega, Fratelli d'Italia e FondAzione per la composizione della giunta: uno la mattina, l'altro dal pomeriggio fino a sera. Durante il primo, a un certo punto il sindaco ha dovuto rimandare la discussione: si è alzato ed è partito per Roma, a un incontro con il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, pare. Durante il confronto, ad Arena è stato fatto presente che non erano state ancora assegnate diverse...