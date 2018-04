Per i 100 anni dalla nascita Lubriano rende omaggio a Wilcock, lo scrittore argentino che scelse il Viterbese

di Federica Lupino

Lubriano rende omaggio a Juan Rodolfo Wilcock. L'autore di origine argentina negli anni ‘70 scelse di vivere proprio nel paese che affaccia sulla Valle dei Calanchi e qui morì il 16 marzo 1978. In occasione del centenario della nascita, 17 aprile 2019, il sindaco Valentino Gasparri ha organizzato l'iniziativa "Wilcock, Lubriano e la valle dei Calanchi. La visione, il sogno e l’ironia", per presentare un progetto finanziato dalla Regione, nato per ricordare lo scrittore e, al tempo stesso, aiutare i giovani.



L'appuntamento è per venerdì alle 15,30 al palazzo Mondaldeschi dove si annuncerà l'istituzione del comitato scientifico del progetto, l'intitolazione di una strada all'intellettuale, l'istituzione del premio annuale letterario e di una borsa di studio rivolta alle tesi di laurea che saranno incentrare su Wilcock. Altre iniziative verranno svelate venerdì pomeriggio.



Alla presentazione, oltre al sindaco, ci saranno il consigliere regionale Enrico Panunzi, il responsabile scientifico Giorgio Nisini, gli esperti Maurizio Misasi, Manuel Anselmi e Gian Maria Cervo. Durante tutta la durata del progetto, il gruppo di lavoro sarà sostenuto dal Museo naturalistico di Lubriano.

Martedì 17 Aprile 2018



