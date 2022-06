Pedopornografia online, arrestate tre persone. C'è anche un 26enne viterbese

Pedopornografia online, 26enne viterbese arrestato. A seguito di serrate indagini nel settore del contrasto alla pedopornografia online, che portavano all'esecuzione di perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Roma, personale del compartimento Polizia postale del Lazio in collaborazione con la sezione Polizia postale di Viterbo e sotto il coordinamento del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online del servizio Polizia postale, ha tratto in arresto tre uomini in flagranza di reato per produzione e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

Si tratta, rispettivamente, di un imprenditore romano che scambiava immagini e video della figlia minore per essere ammesso in un gruppo esclusivo pedopornografico, di un 26enne viterbese trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico e di un cameramen romano di 32 anni.

Il giovane viterbese è incensurato, ora è in custodiua cautelare in carcere. Le indagini hanno portato al sequestro di diversi dispositivi informatici contenenti numerosi file pedopornografici, tutto è partito da una segnalazione, dopo numerosi episodi di caricamento di materiale pedopornografico su una nota piattaforma di cloud storage.

Durante la perquisizione sono stati trovati molti file di natura pedopornografica che vedevano coinvolti bambini anche in tenera età.

Per i tre arrestati l'attività di indagine prosegue.